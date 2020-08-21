Падва прокомментировал решение Михаила Ефремова о смене защитника

18:00
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Адвокат Генрих Падва сказал, что готов помочь Михаилу Ефремову, если актер изъявит такое желание.
"Я помогу ему с удовольствием, если понадобится", – заявил собеседник Москвы 24.
Ранее в суде Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнера, заявив, что найдет защитников "посильнее". "У меня есть знакомые адвокаты – Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", – заявил Ефремов.
Также Генрих Падва прокомментировал отказ Михаила Ефремова от защитника Эльмана Пашаева. По его словам, Ефремов поступил правильно.
Падва добавил, что на поиски нового адвоката у Ефремова должно уйти несколько дней.
"В течение 2-3 дней нового он найдет. Адвокат должен войти в суть дела, изучить все документы. Несколько дней надо", – заявил адвокат.
Ранее во время судебного заседания актер Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. По его решению они останутся в качестве консультантов. В связи с поиском адвоката судебное заседание отложили на 24 августа.
Сам Пашаев считает, что Ефремов отказался от его услуг, потому что разуверился в справедливости суда.
Авария с участием актера произошла 8 июня. По версии следствия, он, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Однако сам актер в ходе суда заявил, что в момент смертельного ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.
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