Адвокат Пашаев заявил, что "раздражает судью своим профессионализмом"

21 августа, 20:16
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что раздражает судью своим профессионализмом. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Я судью раздражаю своим профессионализмом, потому что говорю с ней на языке юриспруденции, а не как все – что в голову придет", – заявил адвокат.
Ранее во время заседания Ефремов отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской, заявив, что найдет защитников "посильнее". Он отметил, что у него имеются знакомые адвокаты.
Актер оставил Пашаева и Шаргородскую в качестве консультантов. Ефремов подчеркнул, что решение об отказе он принял самостоятельно. Пашаев позднее заявил, что актер отказался от их услуг, поскольку разуверился в справедливости суда.
Слушание по делу проходило в Пресненском суде 21 августа. Следующее заседание пройдет 24 августа в 10:00. На заседании ранее, 20 августа, выступал свидетель защиты Александр Кобец, который заявил, что после ДТП Ефремов не находился за рулем.
Адвокат защиты Эльман Пашаев заявил, что личность человека, находившегося за рулем авто Ефремова, установлена. И это известный человек. Сам Ефремов не исключает, что в момент ДТП он находился на пассажирском сиденье.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Он, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.
Ефремов отказался от услуг адвокатов
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