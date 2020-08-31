Свидетель защиты Ефремова рассказал об участии в военных действиях в Донбассе

14:49
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Свидетель со стороны защиты Михаила Ефремова Андрей Гаев рассказал на заседании суда, что он вместе с другим свидетелем – Александром Кобцом – воевали в Донбассе, сообщает Агентство "Москва".
"Он мне даже жизнь спас, когда у меня автомат заклинило: с трех выстрелов убил трех укрофашистов. А его выставили каким-то слепым алкоголиком", – сказал Гаев.
По его словам, вместе с Кобцом они росли в одном дворе и вместе ходили в школу.
Ранее Александр Кобец заявил, что актер в момент аварии был на пассажирском сиденье, а за рулем был какой-то другой человек, который ему угрожал. При этом свидетель признался, что слеп на один глаз, а перед ДТП выпил с Гаевым полтора литра пива.
После допроса Кобца сторона защиты потерпевших заявила, что позже потребует возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
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