Сторонники Ефремова написали письмо в Голливуд – свидетель

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Второй свидетель защиты актера Михаила Ефремова Теван Бадасян заявил, что состоит в некой международной группе по расследованию дела о ДТП со смертельным исходом и защите артиста. По его словам, организация якобы направила письмо в Голливуд, чтобы сообщить, что происходит с Ефремовым.

"Недавно было направлено письмо в Голливуд. Надо, чтобы там знали, что происходит с таким же актером, как они. Я правды хочу, я сюда за истиной пришел", – заявил Бадасян на заседании Пресненского суда столицы.

В понедельник проходит очередное заседание по делу Ефремова. Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев доставил в Москву Андрея Гаева, который также является свидетелем в деле о ДТП. Он может подтвердить, что в момент аварии Ефремов не был за рулем автомобиля.

"В связи с тем, что произошло со свидетелем в Анапе, я решил обеспечить его явку в Москву. В настоящий момент она обеспечена", – сказал Пашаев в ходе слушаний в Пресненском суде.

После заявления судья Елена Абрамова отметила, что адвокат Пашаев ранее говорил о допросе Гаева по видеосвязи из Анапы. В суде города все готово для данной процедуры. Однако Пашаев привел Гаева в столицу.

Ранее судья отклонила ходатайство стороны защиты о проведении биологической экспертизы лобового стекла машины Ефремова. Сам актер заявил, что экспертиза может помочь ему узнать правду.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.