Ефремов в суде сравнил себя с "приговоренным к казни"

11:44
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов во время заседания по делу о смертельном ДТП сравнил себя с приговоренным к казни. Об этом он сообщил в Пресненском суде.
"В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили еще 9 июня, когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине", – сказал Ефремов.
Актер попросил судью дать ему возможность провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, заявив, что никогда ранее не садился за руль пьяным. Ефремов подчеркнул, что экспертиза может помочь ему узнать правду.
Ефремова поддержали его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Они заявили, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем. Пашаев подчеркнул, что его подзащитный готов признать вину, если он действительно убедится в том, что за рулем во время ДТП был он.
Гособвинитель, в свою очередь, заявила, что видео и показания большинства свидетелей подтверждают отсутствие артиста за рулем. Комментируя просьбу актера, она подчеркнула, что биологические следы могли не сохраниться, потому что с момента аварии прошло достаточно много времени. В результате судья Елена Абрамова приняла решение отклонить ходатайство об экспертизе.
Ранее Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.
Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Ефремова заявил о "весьма известном человеке" за рулем джипа в момент ДТП
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