Второй свидетель утверждает, что Ефремов перед ДТП был в машине не один

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Второй свидетель со стороны защиты актера Михаила Ефремова заявил в суде, что артист в момент ДТП был в машине не один. Он также отметил, что связался с адвокатом Пашаевым через знакомого блогера, так как сам решил дать показания.

"Я покупаю в Плотниковом переулке сигареты и в тот день специально для этого туда приехал и видел события, произошедшие с Ефремовым", – рассказал свидетель Теван Бадасян.

Бадасян рассказал, что видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье автомобиля Ефремова.

"Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808. Я запомнил номер машины, так как это номер красивый, редкий. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке", – рассказал свидетель, добавив, что он точно не был похож на Ефремова.

При этом свидетель отказался назвать адрес места покупки табачных изделий, так как, по его словам, они там продаются нелегально.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев доставил в Москву Андрея Гаева, который также является свидетелем в деле о ДТП. Он может подтвердить, что в момент аварии Ефремов не был за рулем автомобиля.

"В связи с тем, что произошло со свидетелем в Анапе, я решил обеспечить его явку в Москву. В настоящий момент она обеспечена", – сказал Пашаев в ходе слушаний в Пресненском суде.

После заявления судья Елена Абрамова отметила, что адвокат Пашаев ранее говорил о допросе Гаева по видеосвязи из Анапы. В суде города все готово для данной процедуры. Однако Пашаев привел Гаева в столицу.

"Я не возражаю, если только вы не вводите суд в заблуждение", – подчеркнула в ответ судья.

Ранее судья отклонила ходатайство стороны защиты о проведении биологической экспертизы лобового стекла машины Ефремова. Сам актер заявил, что экспертиза может помочь ему узнать правду.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.