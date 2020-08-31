После ДТП Ефремов вышел из машины с пассажирского места – свидетель

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил, что после столкновения артист покинул машину с пассажирского сиденья. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина объяснил, что видел, как его друг Александр Кобец общался с неизвестным мужчиной. Свидетель уточнил, что собеседник друга вышел из джипа с пассажирского сиденья.

"Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов", – заявил Гаев.

По словам свидетеля, он не мог в точности увидеть, что происходит в салоне машины, поскольку сработали подушки безопасности. Кроме того, Гаев заявил, что до произошедшего ДТП он вместе с Кобцом выпил пива.

Гаев отметил, что после того, как водитель внедорожника ответил Кобцу нецензурной бранью на предложение помощи, свидетели покинули место аварии.

В ходе слушания Гаев также рассказал, что ранее привлекался к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте и драки. Кроме того, он провел три года в колонии после избиения жены.

"Мы разводились, я ее приложил на кухне. Сидел по 117-й (статья 117 УК РФ "Истязание путем систематического нанесения побоев") три года в Архангельской области", – отметил свидетель.

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова возобновилось в Пресненском суде столицы в понедельник, 31 августа.

В ходе слушания выступил свидетель Теван Бадасян, который заявил, что актер находился в машине не один. По словам мужчины, он видел, как в транспортное средство садился другой человек, причем он занял место на заднем сиденье.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.