Свидание с девушкой помешало свидетелю по делу Ефремова дать показания

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Свидетель по делу Михаила Ефремова Андрей Гаев, который говорит, что актера не было за рулем в момент аварии, изначально отказывался от допроса из-за свидания с девушкой.

"Мой друг Александр Кобец сказал мне, что нужно сообщить, как все было на самом деле, так как ситуация обретает неприятный оборот. В то время я отдыхал в Анапе. Когда мне взяли билет в первый раз, я не полетел, так как был на свидании с девушкой", – сказал свидетель.

Адвокат Пашаев дважды брал для Гаева билет до Москвы и не исключил его допроса по видеосвязи. Также Гаев рассказал, что свидетель Кобец – его близкий друг, они с ним воевали в Донбассе, и он "не слепой".

На заседании 20 августа свидетель защиты Александр Кобец заявил, что актера не было за рулем после аварии. Позднее он признался, что слеп на один глаз. Свидетель сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП.

Кроме того, еще один свидетель со стороны защиты актера Михаила Ефремова заявил в суде, что артист в момент ДТП был в машине не один. Теван Бадасян рассказал, что видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье автомобиля Ефремова.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.