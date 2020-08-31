Ефремов сообщил, что не помнит момент аварии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Михаил Ефремов заявил, что не помнит момент аварии на Садовом кольце. Об этом он сообщил на заседании Пресненского районного суда Москвы, в котором проходит слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера.

Он отметил, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ефремов подчеркнул, что стал приходить в себя уже у следователя. Он отметил, что признает свою вину в употреблении спиртного.

"Моя вина есть, в пьянстве. Но всю вину за Октябрьскую социалистическую революцию я брать не буду", – заявил Ефремов.

Ранее во время заседания актер сравнил себя с приговоренным к казни. Он заявил, что его приговорили еще 9 июня, когда "защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине".

На заседании также дал показания свидетель со стороны защиты Андрей Гаев. Он отметил, что видел, как его друг Александр Кобец общался с неизвестным мужчиной. По его словам, мужчина вышел из джипа с пассажирского сиденья. Только потом он узнал, что им был Ефремов.

Затем Гаев сообщил, что опасается расправы из-за своих показаний в суде. Он рассказал, что после выступления Кобца на одном из заседаний его пытались вызвать в полицию, а его маме угрожали.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.