Ефремов отказался от услуг защитника по назначению

Фото: Москва 24

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания Пресненского суда по делу о ДТП со смертельным исходом отказался от услуг защитника по назначению, которого хотела назначить судья Елена Абрамова в дополнение к уже вернувшимся в процесс адвокату Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской.

"В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться от еще одного защитника, которого мне назначили", – сказал Ефремов.



Видео: пресс-служба суда

Перед началом заседания, которое проходит 31 августа, судебные приставы не пустили в зал артиста Никиту Джигурду, пришедшего поддержать Ефремова. Они объяснили это недостатком мест.

Ранее Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Ефремов в ходе суда заявил, что в момент ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.