Ефремов заявил об исправности своей машины перед ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Актер Михаил Ефремов в ходе допроса в Пресненском суде Москвы рассказал, что до ДТП со смертельным исходом его машина была полностью исправна.

"Я регулярно проходил ТО, незадолго до аварии проходил, в конце мая. Там мне поменяли какие-то жидкости, резину. О неисправностях я не знаю, мне о них техники не говорили, видимо, нормально все было", – заявил артист.

Ефремов отдельно подчеркнул, что почти никогда не доверял управление машиной другим людям. Чаще всего водителями выступали его театральный директор или жена.

Ранее артист рассказал, что после аварии признался в содеянном под давлением СМИ и из-за похмельного синдрома. По словам Ефремова, в день аварии он начал пить алкоголь с утра и, как следствие, практически ничего не помнит после 3-4 часов дня.

Во время допроса актер отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших Анны Бутыриной. Свое решение он мотивировал тем, что не намерен общаться с невежественным человеком.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Слушание по делу артиста идет в Пресненском суде Москвы. В рамках заседания в понедельник, 31 августа, свидетель Теван Бадасян заявил, что актер находился в машине не один. Еще один свидетель, Андрей Гаев, заявил, что после столкновения Ефремов покинул машину с пассажирского сиденья.

