Ефремов систематически употребляет наркотики – экспертиза

18:12
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Михаил Ефремов систематически употребляет наркотики. Об этом говорится в материалах психолого-психиатрической экспертизы, отрывок из которой зачитала представитель потерпевших Ирина Хайруллина.
"В ходе экспертизы вы заявляете специалисту, что неоднократно и систематически употребляете наркотики, нам же говорите, что вы их не употребляете", – отметила она.
После этого Хайруллина попросила актера прокомментировать несоответствие его слов в ходе экспертизы и во время допроса суда.
"Тогда я ответил так, как было приятно психиатру", – ответил Ефремов, не объяснив, что имеет в виду.
О том, что экспертиза обнаружила следы кокаина и марихуаны в крови Михаила Ефремова после ДТП со смертельным исходом, стало известно в начале августа. На этот факт обратила внимание прокурор по делу артиста. Сообщалось также, что в машине были найдены следы гашиша и гашишного масла.
В ходе судебного заседания 31 августа Ефремов заявил, что признает вину в пьянстве.
"Моя вина есть, в пьянстве. Но всю вину за Октябрьскую социалистическую революцию я брать не буду", – объявил актер, отметив также, что выпивать в день аварии начал с самого утра и смутно помнит, что было после обеда.
Свое признание на следующий день после ДТП он объяснил давлением СМИ и похмельным синдромом.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Слушание по делу артиста идет в Пресненском суде Москвы. В рамках заседания в понедельник, 31 августа, свидетель Теван Бадасян заявил, что актер находился в машине не один. Еще один свидетель, Андрей Гаев, заявил, что после столкновения Ефремов покинул машину с пассажирского сиденья.
Новый свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром своей машины
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