Стебунов никак не связан с ДТП на Садовом кольце – Ефремов

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Актер Михаил Ефремов сообщил, что артисты Иван Стебунов и Сергей Гармаш никак не связаны с произошедшим ДТП. Об этом он заявил в ходе заседания Пресненского суда Москвы по делу об аварии с участием Ефремова.

"Хочу подчеркнуть, в том числе для адвоката Добровинского, что ни Стебунов, ни Гармаш в этой истории совершенно ни при чем", – сообщил Ефремов.

Ранее в СМИ появилась информация о потенциальном участии Стебунова в автоаварии. Свидетель со стороны защиты Александр Кобец рассказал, что водитель машины Ефремова был брюнет в серой футболке и темной болоньевой жилетке. По словам свидетеля, на вид ему было 38 лет.

"Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать", – так прокомментировал Стебунов подобные сообщения.

Ранее Ефремов рассказал, что ничего не помнит об аварии. Он сообщил, что начал приходить в себя только у следователя. Актер отметил, что признает свою вину только в том, что употреблял спиртное.

На заседании также дал показания свидетель со стороны защиты Андрей Гаев. Он отметил, что видел, как его друг Александр Кобец общался с неизвестным мужчиной. По его словам, мужчина вышел из джипа с пассажирского сиденья. Только потом он узнал, что им был Ефремов.

Затем Гаев сообщил, что опасается расправы из-за своих показаний в суде. Он рассказал, что после выступления Кобца на одном из заседаний его пытались вызвать в полицию, а его маме угрожали.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.