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Происшествия

18:44

Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших Бутыриной

происшествия ДТП суды

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, заявил в суде, что не будет отвечать на любые вопросы представителя потерпевших Анны Бутыриной

"Я на все вопросы Бутыриной не буду отвечать. Воспользуюсь статьей 51 Конституции. Мне неприятно говорить с невежественным человеком", – высказался Ефремов.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. В ходе слушаний актер заявил, что не помнит момент аварии. Он отметил, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения и стал приходить в себя уже у следователя. Ефремов подчеркнул, что признает свою вину в употреблении спиртного.

В то же время Ефремов сказал, что ранее признался в содеянном под давлением СМИ и в силу похмельного синдрома.

Свидетель защиты Андрей Гаев заявил, что после столкновения артист покинул машину с пассажирского сиденья. При этом Гаев подчеркнул, что опасается расправы за свои показания в суде.

Второй свидетель Теван Бадасян рассказал, что Ефремов перед ДТП был в машине не один.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Ефремов объяснил, почему изначально признал вину в ДТП

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