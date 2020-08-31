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Москва 24

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Происшествия

31 августа, 19:30

Ефремов признал вину в ДТП на предварительном следствии – прокурор

суды происшествия

Фото: Москва 24

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов в ходе предварительного следствия признавал вину в аварии и заявлял, что в машине был один. Эту информацию в Пресненском суде огласила прокуратура.

Материалы были привлечены в свете того, что информация, заявленная актером 31 августа и в момент следствия, существенно различается между собой.

"Виновным себя признаю, готов давать показания", – процитировала заявление Ефремова прокурор.

Гособвинитель подчеркнула, что актер также просил перенести допрос. Он объяснил это плохим самочувствием.

Как ранее в ходе допроса заявил сам Ефремов, признание на следующий день после аварии он сделал под давлением СМИ и из-за похмельного синдрома. По версии актера, он сам начал верить в то, в чем его обвиняли.

Кроме того, артист подчеркнул, что выпивать алкоголь в день происшествия он начал еще утром. Дальнейшие события он якобы не помнит, а отчетливо осознает только момент допроса у следователя на следующий день после трагедии.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Слушание по делу артиста идет в Пресненском суде Москвы. В рамках заседания в понедельник, 31 августа, свидетель Теван Бадасян заявил, что актер находился в машине не один. Еще один свидетель, Андрей Гаев, заявил, что после столкновения Ефремов покинул машину с пассажирского сиденья.

Ефремов объяснил, почему изначально признал вину в ДТП

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