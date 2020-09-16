Ефремов заявил о необходимости создания тюремного театра

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии заявил, что необходимо создать тюремный театр, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

"Он не имеет жалоб и пребывает в нормальном расположении духа, имеет новые творческие планы", – отметил Мельников.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.