Один человек пострадал в ДТП на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На севере Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram.

"На улице Селигерской, дом 28 ДТП с двумя машинами: Dawoo и Toyota. Предварительно, один человек пострадал. Детали уточняются", – сказано в сообщении.

Позднее стало известно, что пострадавшим оказался пассажир машины марки Dawoo, его госпитализировали.

Отмечается, что водитель Dawoo двигался по Дмитровскому шоссе в сторону центра и выехал на перекресток на красный цвет. В результате произошло столкновение с другим автомобилем, двигающимся на зеленый.

Ранее автомобиль Audi насмерть сбил пожилую женщину в Рязанском районе столицы. Инцидент произошел в районе дома 4 на улице 1-я Новокузьминская. 50-летний водитель во дворе сдавал назад и совершил наезд на пенсионерку 1936 года рождения.

