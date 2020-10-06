Автомобиль насмерть сбил пешехода на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человек погиб под колесами автомашины на западе Москвы. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ГИБДД по городу.

Авария с участием Mercedes Gelandewagen произошла на Кутузовском проспекте в районе съезда на улицу Минская.

Отмечается, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливается личность погибшего.

Ранее автомобиль Audi насмерть сбил пожилую женщину в Рязанском районе столицы.