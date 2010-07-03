Эксперты оценили, что может грозить сбившему пешехода водителю Gelandewagen

Вечером 5 октября Mercedes Gelandewagen сбил человека на Кутузовском проспекте. Предположительно, за рулем автомобиля находилась участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Разбираемся, что известно о ДТП, а также какую ответственность может понести водитель.



В неположенном месте

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 5 октября, около 23 часов. В столичной Госавтоинспекции рассказали, что погибший переходил Кутузовский проспект в неположенном месте. Сначала мужчина попал под колеса Gelandewagen, от удара его выкинуло на встречную полосу, где на него еще наехал водитель на "Ягуаре", сообщают СМИ.

По данным журналистов, погибшим оказался 39-летний москвич Александр Новиков. Якобы он работал в концертно-развлекательном центре на Арбате. Свидетельница аварии рассказала РЕН ТВ, что у мужчины просто не было шансов остаться в живых.





свидетельница ДТП Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось!

По информации источника в правоохранительных органах, Gelandewagen управляла финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Она участвовала в проекте в сезоне с Егором Кридом. Gelandewagen, по сообщениям СМИ, не ее, а бизнесмена Рагима Шамшилова, который, по некоторым данным, является возлюбленным Коротковой.

За автомобилем числятся три неоплаченных штрафа на сумму 2 500 рублей. С места ДТП звезду "Холостяка" увезли в больницу, которую она утром покинула на машине ДПС, пишут СМИ.



За рулем – звезда

В 2020 году произошло сразу несколько резонансных ДТП с участием российских знаменитостей. В первую очередь речь об аварии на Смоленской площади с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который 8 июня вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице. Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима.



На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади

А в сентябре этого года на Остоженке сбил людей на тротуаре рэпер Эльмин Гулиев, который выступает под псевдонимом Эллей. В больницу доставили трех человек с тяжелыми травмами. Позже рэпер признался, что пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, Гулиев в момент ДТП был в наркотическом опьянении. К такому выводу пришли эксперты по результатам анализа крови рэп-исполнителя. Он арестован на два месяца, возбуждены уголовные дела по факту ДТП и сбыту наркотиков.



На месте ДТП с участием рэпера Эльмина Гулиева на улице Остоженке. Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Безрассудство пешехода

Кутузовский проспект в силу повышенного скоростного режима и отсутствия защиты от встречных автомобилей – одна из самых аварийных дорог в столице. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал автоэксперт Андрей Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт Но не будем забывать, что это современная дорога, где есть подземные переходы для пешеходов. А у нас люди и МКАД умудряются перебегать, катастрофа. Это уже не относится к разряду соблюдения правил дорожного движения. Просто нездоровые люди, которые рискуют перебежать магистраль с риском для жизни.

Шансы уйти от столкновения в подобном ДТП у водителя минимальны, считает эксперт.

"При разрешенных на Кутузовском проспекте 80 километрах в час нештрафуемый порог – 99 километров в час. Даже при хорошем освещении среагировать на подобную ситуацию в этом случае практически невозможно", – подчеркнул Ломанов.

Вплоть до "уголовки"

Сбившая насмерть пешехода звезда "Холостяка" была трезва в момент ДТП

Если вина водителя в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сказал Москве 24 автоюрист Сергей Радько.

"В данном случае это часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. – Прим. ред). По делу будет назначена автотехническая экспертиза, которая должна ответить на главный вопрос: имелась ли водителем техническая возможность избежать наезда", – говорит эксперт.

В деле учтут такие факторы, как скорость автомобиля, время появления пешехода в зоне видимости, момент возникновения опасности, пояснил Радько.





Сергей Радько автоюрист Если будет установлено, что даже с учетом того, что человек перебегал дорогу в неположенном месте, водитель мог остановиться, тогда его вина, безусловно, есть.

Если выяснится, что технической возможности избежать столкновения не было, тогда уголовного наказания не будет, резюмировал собеседник Москвы 24.





Камзин Никита