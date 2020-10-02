Пашаев подал заявление в полицию, чтобы установить заказчика нападения на него

02 октября, 14:03
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в полицию с заявлением, в котором попросил установить личности людей, напавших на него накануне.
"У меня его приняли в установленном законом порядке. Мне нужно установить, кто является заказчиком нападения. Добиваться возбуждения уголовного дела в отношении исполнителей акции я не буду", – рассказал Пашаев ТАСС.
Ранее в интервью телеканалу "360" Пашаев заявил, что злоумышленник облил его фекалиями. По его словам, нападение произошло после его высказывания о разоблачении коррупционеров и заинтересованных лиц, которые заказывали дело Ефремова.
Пашаев представлял в суде интересы Михаила Ефремова, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Актера приговорили к восьми годам колонии.
18 сентября Совет адвокатской палаты Северной Осетии – Алании лишил Пашаева статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка. 21 сентября председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикаций о махинациях Пашаева с недвижимостью.
Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова
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