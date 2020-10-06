Юрист рассказала, какое наказание грозит финалистке шоу "Холостяк"

13:21
Адвокат рассказала, какое наказание за ДТП может грозить финалистке шоу "Холостяк"
Финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова сбила насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в столице. Адвокат по гражданским и уголовным делам Алена Адлер отметила, что водителю за ДТП со смертельным исходом может грозить до четырех лет лишения свободы.
"Человек сбит насмерть вне пешеходного перехода. В случае если вина водителя будет установлена, то данное деяние характеризуется по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. То есть это нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, которое впоследствии повлекло смерть. И наказание водителю варьируется от принудительных работ до 3–4 лет лишения свободы", – рассказала юрист телеканалу Москва 24.
ДТП с участием Mercedes Gelandewagen произошло на Кутузовском проспекте в районе съезда на улицу Минскую. Сообщалось, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.
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