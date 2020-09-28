Айза Анохина рассказала о своем задержании на Мальдивах

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После задержания в аэропорту на Мальдивах в Москву вернулась телеведущая, блогер, бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина. Ее подозревали в перевозке оружия, сообщает РЕН ТВ.
Своим подписчикам в Instagram она ранее сообщила, что правоохранители изъяли у нее серебряное украшение в виде пули во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Мале.
"Его уже вернули. Украшение недорогое по цене, но оно дорого мне как память, поэтому было неприятно", – рассказала Анохина после возвращения.
Она также добавила, что вместе с двумя сыновьями провела в полицейском участке более двух-трех часов, после чего ее провели на рейс. Блогер также отметила, что продолжит летать со своим украшением.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что рэпер Гуф был задержан полицейскими в аэропорту Абу-Даби во время возвращения в Москву с отдыха в Таиланде. Говорилось об устроенном им дебоше на борту воздушного судна. Сам музыкант опроверг данную информацию.
Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
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