Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Гуф опроверг информацию о своем задержании за дебош в самолете

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Об этом сообщил адвокат исполнителя.

"С ним все нормально", – сказал представитель артиста. По его словам, Гуф назвал данные об аресте недостоверными.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что музыкант был задержан полицейскими в аэропорту Абу-Даби во время возвращения в Москву с отдыха в Таиланде. Говорилось об устроенном им дебоше на борту воздушного судна.

В посольстве России в эмиратской столице отметили, что ни сам Гуф, ни его представители не обращались за помощью в диппредставительство.