Рэпер Гуф опубликовал видео горящей дачи в Подмосковье

В Апрелевке чуть не сгорел коттедж рэпера Гуфа

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео пожара рядом со своим домом в Подмосковье. Инцидент произошел утром в воскресенье, 28 апреля.

По информации популярных Telegram-каналов, от огня якобы пострадала загородная резиденция артиста в городе Апрелевка в округе Наро-Фоминск. Пожар перешел с участка соседа. Телеканал Москва 24 со ссылкой на представителя артиста эти данные опровергает – имущество Гуфа не пострадало.

На месте происшествия работают пожарные дознаватели и эксперты, которым предстоит определить причины возгорания.

В МЧС уточнили, что на тушение спасателям потребовалось почти шесть часов. Горел дом 178 в садовом товариществе "Дачник". Сообщение о возгорании поступило в 06:22, пожар был ликвидирован в 12:00. Пострадавших нет.

В сводке регионального главка МЧС также имеется информация о пожаре в частных домах и беседке на улице Центральной в Ленинском муниципальном районе. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 10:30. Открытое горение ликвидировано к 11:55.

Кроме того, этим же утром строительные материалы загорелись на площади 820 квадратных метров на рынке в Солнечногорском районе Московской области.