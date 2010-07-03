Рэпер Гуф опубликовал видео горящей дачи в Подмосковье

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео пожара рядом со своим домом в Подмосковье. Инцидент произошел утром в воскресенье, 28 апреля.
По информации популярных Telegram-каналов, от огня якобы пострадала загородная резиденция артиста в городе Апрелевка в округе Наро-Фоминск. Пожар перешел с участка соседа. Телеканал Москва 24 со ссылкой на представителя артиста эти данные опровергает – имущество Гуфа не пострадало.
На месте происшествия работают пожарные дознаватели и эксперты, которым предстоит определить причины возгорания.
В МЧС уточнили, что на тушение спасателям потребовалось почти шесть часов. Горел дом 178 в садовом товариществе "Дачник". Сообщение о возгорании поступило в 06:22, пожар был ликвидирован в 12:00. Пострадавших нет.
В сводке регионального главка МЧС также имеется информация о пожаре в частных домах и беседке на улице Центральной в Ленинском муниципальном районе. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 10:30. Открытое горение ликвидировано к 11:55.
Кроме того, этим же утром строительные материалы загорелись на площади 820 квадратных метров на рынке в Солнечногорском районе Московской области.
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