Очевидец рассказал о пожаре на строительном рынке в Подмосковье

Строительные материалы загорелись на площади 820 квадратных метров на рынке в Солнечногорском районе Московской области. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В 09:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение от очевидца о возгорании на территории промышленной зоны в деревне Курилово Солнечногорского района. По этому адресу располагается строительный рынок.

"Видели большой столб дыма. Ехали по пути – решили подъехать. Горел строительный рынок. Стояли две машины и работники рынка. Строительные материалы были складированы в огромном количестве. Работники просто стояли и смотрели. Потом подъехали пожарные, но близко подойти было невозможно, потому что было очень жарко. Пожарные проливали сооружения, которые были неподалеку от очага", – рассказала телеканалу Москва 24 очевидец Надежда Борисова.



Строительный рынок загорелся в Московской области

На момент прибытия первых подразделений МЧС горели склад на площади 500 квадратных метров, хозяйственная постройка и деревянные палеты.

"В 10:21 пожар был локализован на площади 824 квадратных метра. В 12:35 ликвидировано открытое горение. Сейчас ведется проливка. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 66 единиц техники, 23 человек", – рассказала дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Наталья Данилова.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Никитском храме в Коломенском городском округе после завершения пасхального богослужения. Площадь горения составила 300 квадратных метров. Пожаром оказалась охвачена кровля храма.