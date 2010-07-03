Пожар на площади 800 "квадратов" произошел в промзоне Подмосковья

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В промышленной зоне Солнечногорска произошел пожар на площади 800 квадратных метров. На данный момент возгорание уже локализовано, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение в оперативно-дежурную смену поступило в 09:15. Горели хозяйственные постройки в деревне Курилово Солнечногорского муниципального района. В 10:21 пожар локализовали.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Никитском храме в Коломенском городском округе после завершения пасхального богослужения. Площадь горения составила 300 квадратных метров. Пожаром оказалась охвачена кровля храма.

