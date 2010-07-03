После ночной службы в храме в Коломне произошел пожар

Пострадавших в результате пожара в одном из православных храмов в городе Коломна Московской области нет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание возникло под кровлей после пасхальной службы. "Огнем было охвачено несколько сот квадратов", – указал собеседник агентства. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных служащими храма.

Инцидент произошел в одноэтажном кирпичном Никитском храме, уточняет ТАСС. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь распространился по кровле уже после того, как люди покинули религиозное сооружение после службы.