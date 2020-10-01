Суд продлил арест блогера Пыжа по делу о незаконном доступе к гостайне до 5 декабря

01 октября, 16:28
Фото: youtube.com/urbanturizm
Блогер Андрей Пыж, которого обвиняют в незаконном доступе к гостайне, останется под стражей до 5 декабря 2020 года. Соответствующее решение принял Мещанский районный суд Москвы, передает Агентство "Москва".
За продление ареста выступали следователь и прокурор, аргументировав это тем, что Пыж имеет двойное гражданство, обладает умениями конспирации и при желании сможет скрыться от следствия.
Отмечается, что в настоящее время интересы Пыжа представляет адвокат Светлана Байтурина. Она утверждает, что права ее подзащитного были нарушены, когда предложенный ему адвокат по назначению сразу после задержания убедил Пыжа признать свою вину, хотя сам задержанный в тот момент пребывал в шоковом состоянии. Сам же Андрей Пыж обвинение отрицает.
Блогер был арестован в августе этого года. Он занимался съемками репортажей на заброшенных объектах. Дело Пыжа содержит гриф секретности. Мужчине вменяется статья УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".
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