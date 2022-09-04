Фитнес-эксперт рассказал, почему школьникам важно ходить на уроки физкультуры

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, зачем нужны уроки физкультуры в школе и важно ли их посещать тем детям, которые занимаются спортом.



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Физическое воспитание детей является важной составляющей их общего развития. Но почему-то именно уроки физкультуры стали одним из самых нелюбимых предметов для многих учеников, причем так было и в мое время. С чем это связано и так ли необходимы подобные занятия в школе при активно развивающихся спортивных секциях? Давайте разберемся.

Я с 10 лет занимаюсь спортом и всегда воспринимал уроки физкультурой как отдых, нежели серьезные занятия. Я даже люблю шутить, что на этой дисциплине меня научили только бросать мячик: пять лет я это делал одной рукой и еще столько же – другой. Отчасти мои рассуждения не лишены смысла. Ведь уроки физкультуры не ставят задачи совершенствования школьника в каком-то конкретном виде спорта.

Занятия направлены на общее физическое развитие ребенка и знакомство детей с разными дисциплинами. Именно поэтому школьники не только бегают, развивают гибкость, выносливость и силу. Уроки подразумевают тренировки и участие в соревнованиях, в том числе в командных видах спорта: футболе, волейболе, баскетболе и так далее. То есть такие занятия крайне необходимы для детей.

К слову, физкультура является отличным вариантом смены вида деятельности, так как все остальные уроки в первую очередь направлены на умственное развитие ребенка и проходят в сидячем положении. Поэтому физра – это очень полезная разгрузка для мозга и разминка для тела. Другое дело, что для развития действительно хорошей силовой подготовки самих уроков физкультуры категорически мало. Сейчас, как и в мое время (в середине 90-х годов), количество таких занятий составляет всего два-три в неделю. Для школьников, которые не занимаются спортом, этого недостаточно.



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Поэтому неудивительно, что многие дети предпочитают игнорировать подобные уроки. Брать с собой спортивную форму ради пары часов в неделю просто неудобно. Более того, для регулярных и полноценных нагрузок нужно не только больше времени в расписании детей, но и полноценные условия. Например, возможность сходить в душ, личные шкафчики для хранения формы, а также перерывы между основными предметами и уроками физкультуры – чтобы привести себя в порядок.

Я прекрасно помню, как мы с одноклассниками, потные и уставшие после физической нагрузки, сразу шли на другие занятия, ведь перемены всегда не хватало. Было удобно, только если физру ставили последней по расписанию. В таком случае все шли после тренировки сразу домой, чтобы отдохнуть и сходить в душ.

Другими словами, уроки необходимы, но также нужны комфортные условия для их проведения и достаточное количество часов в неделю. Поэтому для любого ребенка важны и дополнительные спортивные занятия.



Моя рекомендация – отдавайте детей в понравившуюся секцию или на тренировки в фитнес-клуб.



Растущему организму, когда формируется скелет и мускулатура, важно на ежедневной основе давать определенную физическую нагрузку. С возрастом у таких детей не будет проблем, например, с осанкой или лишним весом. Кроме того, многим современным школьникам досуг заменили гаджеты, любимыми блюдами стал фастфуд, а также чипсы, сухарики и сладости. Поэтому физические занятия для них особенно актуальны.



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Осталось ответить на последний вопрос: нужно ли посещать уроки физкультуры детям, которые регулярно занимаются спортом? Или стоит их освободить от данного предмета, так как нагрузок вполне достаточно?

Я рекомендую посещать всем школьникам такие занятия. Дети не должны быть оторваны от учебного коллектива, а в командных играх одноклассники лучше сплочаются и поддерживают дружеские отношения вне школы. Но другое дело, если ребенок занимается спортом профессионально, когда у него в день может быть по две тренировки (утренняя и вечерняя). На саму учебу времени будет оставаться очень мало. В такой ситуации перед родителями встает выбор, давать ли школьнику нормальное образование или делать акцент на спортивную карьеру.

Если ваш ребенок увлекся, например, хоккеем, родителям необходимо создать условия, чтобы он успевал осваивать и учебный материал. Здесь, как правило, прибегают к помощи репетиторов или переводят его на домашнее обучение.

Важно, чтобы ребенок получал образование вне зависимости от спортивных достижений, так как любая серьезная травма может внезапно прервать тренировки. При этом без школьных знаний ему будет очень сложно развиваться в других направлениях или будущей профессии.