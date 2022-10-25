Собянин заявил о необходимости дополнительной защиты российских регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил о необходимости дополнительной защиты регионов РФ. Заявление было сделано мэром Москвы на координационном совете при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

"В ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ", – уточнил Собянин.

При этом мэр столицы подчеркнул, что в большей части российских регионов отработка уровней реагирования на возникающие угрозы идет по плану.

19 октября Владимир Путин подписанным указом установил в Центральном и Южном федеральных округах России повышенный уровень готовности. Об этом стало известно в ходе обращения президента России на заседании Совета безопасности РФ.

Установленный режим повышенной готовности предполагает введение особого формата работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи и объектов энергетики, использование их работы для нужд обороны. Кроме того, условия повышенной готовности предполагают усиление охраны общественного порядка в городе.

В этот же день Путин заявил о создании Координационного совета по повышению безопасности. В состав учрежденного совета вошел Сергей Собянин.

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