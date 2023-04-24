Власти за 4,5 месяца собрали 20 млрд рублей "безвозмездных поступлений" с бизнеса

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Статья федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" в декабре прошлого года пополнилась почти на 3 миллиарда рублей, а с января 2023-го по 19 апреля – еще на 17 миллиардов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ данных системы "Электронный бюджет".

По данным экспертов, в 2021-м подобной строки в бюджете еще не существовало. При этом с 2015 по 2020 год поступления по статье были в разы меньше – не более 3 миллионов рублей в год.

Российские власти начали с декабря прошлого года собирать в бюджет "добровольные" средства, которые поступали от сделок по продаже бизнесов в РФ компаниями из недружественных государств. Подобные сделки закрывает подкомиссия во главе с министром финансов Антоном Силуановым правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Уточняется, что в декабре 2022 года члены этой подкомиссии представили ряд условий соответствия сделки, с помощью которых можно получить разрешение на продажу. По данным СМИ, одно из таких таких правил заключается именно в перечислении добровольного взноса в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.

Ранее Силуанов заявил, что власти введут налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в РФ для иностранных организаций. Таким образом, подчеркнул глава Минфина, Россия создает условия, чтобы в стране продолжались все меры поддержки.