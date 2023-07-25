ГД одобрила во втором чтении ограничение продаж этанола для борьбы с суррогатом

Фото: ТАСС/dpa/HENDRIK SCHMIDT

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который ужесточает правила продажи этанола организациями оптовой торговли лекарствами и сужает круг потенциальных покупателей препарата. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.

Согласно данным МВД РФ и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, значительное количество лекарственных средств с международным непатентованным названием "этанол" часто становятся объектами для нелегального оборота, их также используют для производства суррогатного алкоголя.

Как указано в документе, производство и оборот этилового спирта, используемого в фармацевтике, контролируются внутри страны, однако в случае производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка, в связи с чем группа депутатов и сенаторов предложила ряд необходимых норм.

Согласно нормам, организации, занимающиеся оптовой торговлей лекарствами, смогут продавать препараты с международным непатентованным наименованием "этанол" только юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП), у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической или медицинской деятельности.

Подчеркивается, что лицензии должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством иностранного государства – члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и являться участниками проекта международного медицинского кластера, аккредитованного испытательными лабораториями в области контроля качества лекарств.

Также производителей, занимающихся выпуском этанола, обяжут наносить средства идентификации на первичную упаковку. Его можно будет наносить на вторичную упаковку только в том случае, если она является индивидуальной упаковкой препарата.

Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 сентября этого года, в новых регионах закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Ранее Госдума приняла законы об усилении контроля за оборотом и производством табака и никотинсодержащей продукции. Отмечается, что за производство и оборот продукции без лицензии будет предусмотрена административная ответственность, должностные лица могут получить штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Также предусматривается альтернативное наказание в виде дисквалификации на срок 2–3 года с конфискацией изготовленной продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или других предметов, которые использовались для производства подобных изделий.

Для юридических лиц это закон предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Помимо этого, предполагается конфискация или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток. Закон вступит в силу с апреля следующего года.



Роспотребнадзор изъял из оборота почти 40 тысяч литров потенциально опасного сидра