Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний

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Владимир Путин подписал закон, устанавливающий налог в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Документ опубликован на портале правовой информации.

Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер.

Закон коснется организаций, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила миллиард рублей. Налоговая база при этом будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.

Ранее Госдума приняла закон о налоге на получение сверхприбыли и смогла определить перечень организаций, которые не будут оплачивать его. Новый закон освобождает от уплаты налога компании, которые были созданы после 2020 года, а также малый и средний бизнес, граждан, оплачивающих единый сельхозналог.

От уплаты налога, согласно документу, также будут освобождены компании, относящиеся к нефтегазовому сектору и занимающиеся добычей угля. Это связано с появлением дополнительных налоговых изъятий по НДПИ и демпферу на моторное топливо, решение было принято в этом году. В том числе его не будут оплачивать застройщики, которые создают проекты и привлекают к ним средства россиян через эскроу-счета.

Из списка были исключены кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства при участии Центробанка РФ и Агентства по страхованию вкладов, а также в случае, если в 2018–2019 годах они не получали доходов от реализации.

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