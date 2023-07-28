ЕС расширил санкции против России

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз расширил санкции против России, добавив в черный список семь физических лиц и пять организаций, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в список добавили лица и организации, "ответственные за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В частности, в черный список внесли Институт русского зарубежья, АНО "Диалог", информационное агентство "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура", а также их основателей и руководителей.

Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей при Евросоюзе ("Корепер") продлил на полгода санкции против России за "нарушение территориальной целостности Украины".

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что санкции, направленные против России, могут привести к катастрофе в мировом продовольственном секторе.

Сейчас критического дефицита продовольствия в мире не наблюдается, однако ситуация может сильно ухудшиться на фоне вводимых против РФ ограничений, так как они нарушают баланс на международном рынке, провоцируя колебания цен, отметил Патрушев.

По его словам, пока не будут устранены искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи практически невозможно. Примерами таких ограничений являются запрет на допуск судов РФ и недоступность страхования, отметил Патрушев.



Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям