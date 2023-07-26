Послы ЕС продлили на полгода санкции против России

Фото: 123RF/janeuk86

Комитет постоянных представителей при Евросоюзе ("Корепер") продлил на полгода санкции против России за "нарушение территориальной целостности Украины", сообщает испанское представительство. Об этом сообщает испанское председательство в ЕС в Twitter.

"Послы ЕС договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины", – отмечается в сообщении.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что санкции, направленные против России, могут привести к катастрофе в мировом продовольственном секторе. Сейчас критического дефицита продовольствия в мире не наблюдается, однако ситуация может сильно ухудшиться на фоне вводимых против РФ ограничений, так как они нарушают баланс на международном рынке, провоцируя колебания цен, отметил Патрушев.

По его словам, пока не будут устранены искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи практически невозможно. Примерами таких ограничений являются запрет на допуск судов РФ и недоступность страхования, отметил Патрушев.



Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям