Матвиенко призвала приравнять к акту агрессии принуждение третьих стран к санкциям

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Принуждение третьих стран вводить санкционные меры против России должно расцениваться как акт агрессии, считает глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

"Расценить как акт агрессии или приравнять к агрессии принуждение третьих стран к присоединению к санкциям вопреки их национальным интересам", – подчеркнула она.

Ранее Канада расширила санкционный список против РФ, включив в него 39 физических и 25 юридических лиц. Помимо ряда деятелей культуры, канадские власти наложили ограничения на российских сотовых операторов, банки, системы платежей и другие.

Позже о новых санкциях против России заявили в США. Американский Минфин внес в перечень десяток физических и 95 юридических лиц РФ. В том числе в список попали экс-глава Минфина РФ и Счетной палаты Алексей Кудрин и первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Запад также оказывает давление на другие страны, чтобы и они вводили ограничительные меры против РФ. Так, например, сербский лидер Александр Вучич рассказал, что представители западных государств во время встреч с ним вне зависимости от темы разговора начинают требовать поддержать антироссийские санкции.



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