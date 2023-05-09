Вучич рассказал о требованиях Запада ввести санкции против России

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Представители западных стран во время встреч с президентом Сербии Александром Вучичем сразу же вне зависимости от темы разговора начинают требовать ввести антироссийские санкции. Об этом глава Сербии рассказал в эфире Happy TV.

"Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как "добрый день" – о санкциях против России. Вероятно, это у них называется политическая повестка", – приводит слова Вучича РИА Новости.

По словам сербского лидера, Белграду до сих пор удается соблюдать решения своего Совета нацбезопасности и не вводить санкции против России, несмотря на то, что власти Сербии не давали каких-либо обещаний не поддерживать ограничительные меры Запада.

В марте этого года министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что правительству страны необходимо ввести санкции против России. Он также призвал других министров Сербии высказаться по этому вопросу.

В ответ на это сербская политическая партия "Движение социалистов" потребовала отставки министра.

Глава партии Александр Вулин отметил, что подобными заявлениями Баста выступает за разрыв экономических, братских и дружественных связей как с официальной Москвой, так и с русским народом в целом.

Москвичам рассказали, как РФ восстанавливает импорт в условиях санкций