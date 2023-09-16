Миллиардер Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Миллиардер из России, основатель Альфа-Групп, Михаил Фридман рассказал, что не чувствует спокойствия и стабильности в Лондоне. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Times.

Как он утверждает, в России он чувствовал напряжение, поскольку готовился к внезапной смене обстановки в стране.

"Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было комфортное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, сейчас это чувство утеряно", – сообщил бизнесмен.

Также российский миллиардер рассказал, что чувствует себя униженным и незащищенным, поскольку в декабре прошлого года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) организовало обыск в его доме. Он отметил, что такие действия спецслужб являются "необоснованными и бессмысленными".

Кроме того, Фридман заявил, что быть состоятельным гражданином России в Великобритании, вероятно, по умолчанию является преступлением. Он считает, что введенные против него санкции были "политическим инструментом", поэтому решить эту проблему, по его словам, даже через суд не получится.

15 сентября NCA закрыло девятимесячное расследование в отношение Фридмана по делу из-за уклонения от санкций. Издание считает, что закрытие дела является конфузом.

В августе США внесли в санкционный список миллиардера, совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и председателя совета директоров Альфа-Банка Петра Авена.

В марте 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении Альфа-Банка. В апреле того же года в отношении Альфа-Банка власти Соединенных Штатов приняли решение ввести полные блокирующие санкции. Таким образом США усилили финансовый удар по России.

В феврале 2023 года Евросоюз ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, куда вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка.