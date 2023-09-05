СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании СВО и помощи армии РФ

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Служба безопасности Украины предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации России, сообщает пресс-служба СБУ в своем телеграм-канале.

Ведомство утверждает, что с 24 февраля 2022 года Фридман якобы вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов в России.

Также бизнесмену вменяют распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. СБУ считает, что страховые компании Фридмана застраховали военную технику, жизнь и здоровье российских военнослужащих на фронте.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

По этой статье Фридману грозит восемь лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее украинский суд заочно приговорил общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.

До этого суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины.