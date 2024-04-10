В Кремле одобрили снятие санкций с Авена и Фридмана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда снять санкции с основателей "Альфа-групп", бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, сообщает "Газета.ру".

"Каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать", – сказал он.

Официальный представитель Кремля также заявил, что представители крупного бизнеса могут оспаривать подобные решения в суде, а все санкции власти РФ считают незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими те органы, которые их принимали.

10 апреля суд ЕС вынес решение о снятии санкций с российских бизнесменов Авена и Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

Санкции против Фридмана и Авена были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесменов были заблокированы, а их недвижимость подпала под ограничения.

Ранее ЕС ввел санкции против ряда российских банков. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.