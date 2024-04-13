Трамп заявил, что республиканцы рассматривают возобновление помощи Киеву в виде кредита

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы в конгрессе рассматривают возможность возобновления помощи Украине, однако только в качестве кредита. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей конгресса Майком Джонсоном.

По словам Трампа, Соединенные Штаты продолжают раздавать "подарки" в миллиарды долларов. Он также подчеркнул, что европейские страны должны сравнять объемы военной помощи Украине с показателями Вашингтона.

"Если они этого не сделают, я буду очень расстроен, потому что они пострадали гораздо больше, чем мы", – цитирует политика ТАСС.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что у Вашингтона отсутствует "план Б" в вопросе дальнейшей поддержки Украины, помимо "застрявших" в конгрессе США 60 миллиардов долларов.

По информации журналистов, из-за задержек финансирования администрация президента США Джо Байдена начинает все больше разочаровываться как конгрессменами-республиканцами, так и европейскими союзниками.

До этого министр армии США Кристина Вормут заявила, что задержки в согласовании американским конгрессом средств для помощи Киеву к концу мая окажут влияние на возможности сил США в Европе.