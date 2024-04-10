Министр армии США: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности в Европе

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Задержки в согласовании американским конгрессом средств для помощи Киеву к концу мая окажут влияние на возможности сил США в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра армии США Кристину Вормут.

"Если законопроект не будет согласован, к концу мая у нас не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях", – указала она.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HAWK Phase III на сумму около 138 миллионов долларов. Украинские власти запросили у Белого дома возможность приобретения товаров и услуг, которые связаны с обслуживанием данных ракетных систем.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если конгресс США не утвердит новый пакет помощи для Киева.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что продление сроков рассмотрения конгрессом вопроса о выделении помощи Украине является критичным для Киева. Он также отметил, что дискуссии в конгрессе насчет помощи Украине "деморализуют" других партнеров Вашингтона и "негативно влияют на репутацию США".