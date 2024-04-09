СВР: США вербуют членов наркокартелей для отправки на Украину

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Американские частные военные компании (ЧВК) начали вербовку членов мексиканских и колумбийских наркокартельных группировок, которые находятся в тюрьмах США, для участия в украинском конфликте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что вербовку американские ЧВК начали под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США.

По данным службы, в случае согласия заключенным обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад".

"Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев", – отметили в СВР.

Также отмечается, что если проект окажется успешным, то программу вербовки продолжат и расширят за счет преступников из других стран со сложной криминогенной ситуацией.

При этом, как информируют представители СВР, Соединенные Штаты сталкиваются с трудностями, реализуя свой замысел. В частности, тяжело идут переговоры с наркобаронами, так как "без их благословения ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями, опасаясь за жизнь – свою и близких", а главы группировок пытаются извлечь максимальную денежную выгоду, ставя под угрозу американский план.

Ранее сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к прямому конфликту США и России. Таким образом политик прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО и что летний саммит Альянса в Вашингтоне будет посвящен "возведению моста" для вступления Киева. Вэнс назвал подобные заявления Блинкена безответственными.

Он также поинтересовался у своих читателей, хотят ли те видеть американских военнослужащих на поле боя против российской армии.