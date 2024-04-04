Подоляк заявил, что промедление США с помощью Киеву критично для Украины

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Продление сроков рассмотрения конгрессом вопроса о выделении помощи Украине является критичным для Киева. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Для нас это критично, безусловно, критично. Для нас каждый день критичен", – приводит его слова ТАСС.

Подоляк также заявил, что Киев самостоятельно не может компенсировать поддержку со стороны США. Он также отметил, что дискуссии в конгрессе насчет помощи Украине "деморализуют" других партнеров Вашингтона и "негативно влияют на репутацию США".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нехватка боеприпасов на Украине – это позор Европы. Он отметил, что Европа может сделать больше, и важно доказать это сейчас.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.