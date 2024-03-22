Зеленский заявил, что проблемы ВСУ с боеприпасами являются позором Европы

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Нехватка боеприпасов на Украине – это позор Европы, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении на саммите Евросоюза, потребовав увеличить количество поставляемых снарядов.

"К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой – позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", – передает Tagesschau его слова.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.

В свою очередь, глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро финансовой помощи Украине от стран Евросоюза.



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