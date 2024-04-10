Госдеп одобрил продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК HAWK Phase III

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HAWK Phase III на сумму около 138 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по сотрудничеству в области безопасности в составе Пентагона.

В ведомстве сообщили, что украинские власти запросили у Белого дома возможность приобретения товаров и услуг, которые связаны с обслуживанием данных ракетных систем.

При этом в агентстве заявили, что поставка комплектов обслуживания данных ЗРК не станет причиной коренных изменений военного баланса в регионе и не снизит оборонные возможности самих Штатов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если конгресс США не утвердит новый пакет помощи для Киева.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что продление сроков рассмотрения конгрессом вопроса о выделении помощи Украине является критичным для Киева. Он также отметил, что дискуссии в конгрессе насчет помощи Украине "деморализуют" других партнеров Вашингтона и "негативно влияют на репутацию США".