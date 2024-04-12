Bloomberg: у США нет "плана Б" по дальнейшей поддержке Украины

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У Вашингтона отсутствует "план Б" в вопросе дальнейшей поддержки Украины, помимо "застрявших" в конгрессе США 60 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников.

Как выяснило агентство, из-за задержек финансирования администрация президента США Джо Байдена начинает все больше разочаровываться как конгрессменами-республиканцами, так и европейскими союзниками.

По словам одного из чиновников США, Европе следует использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Киеву. Другой собеседник агентства считает, что странам ЕС необходимо предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из собственных запасов.

Ранее министр армии США Кристина Вормут заявила, что задержки в согласовании американским конгрессом средств для помощи Киеву к концу мая окажут влияние на возможности сил США в Европе.

До этого госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HAWK Phase III на сумму около 138 миллионов долларов.