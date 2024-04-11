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Американской администрации необходимо отказаться от безответственных заявлений, которые чреваты рисками непредсказуемой эскалации. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Очевидно, что режим (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского – в агонии. Однако местные чиновники не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления. Особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

По словам Антонова, все эти факты являются подтверждением вовлеченности ВС США в конфликт за тысячи километров от Америки, который при этом губительно действует на влияние Белого дома на международную безопасность.

Посол отметил, что убедительные победы российской армии на поле боя подтверждают, что США проиграли в войне "до последнего украинца", пытаясь нанести стратегическое поражение РФ.

Ранее помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что российским властям необходимо "преподать урок" в контексте Крыма. Так она ответила на вопрос конгрессменов о том, необходимо ли для стратегического поражения РФ в конфликте на Украине исключить Крым из состава России.

Уолландер также сообщила, что если американские политики не договорятся о помощи Киеву в следующие несколько месяцев, то никакая работа Вашингтона по инвестированию в будущее Украины не окупится.