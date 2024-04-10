В Пентагоне заявили, что властям РФ нужно "преподать урок" в контексте Крыма

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Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что российским властям необходимо "преподать урок" в контексте Крыма. Об этом со ссылкой на слова Уолландер сообщает РИА Новости.

Во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен Мэтт Гетц спросил у Уолландер, необходимо ли для "стратегического поражения" РФ в конфликте на Украине исключить Крым из состава России. Помощник шефа Пентагона ответила, что это необходимо решить руководству Украины.

"Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (Владимиру. – Прим. ред.) Путину урок, так что, да", – заявила Уолландер.

Конгрессмен при этом выразил уверенность, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она является недостижимой. Еще один член комитета, демократ Адам Смит также признал, что полуостров останется в составе России.

В рамках слушаний Уолландер также заявила, что если американские политики не договорятся о помощи Киеву в следующие несколько месяцев, то никакая работа Вашингтона по инвестированию в будущее Украины не окупится.

Ранее СМИ сообщали о том, что бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы Штатов будет требоваться от Украины уступить России Крым и Донбасс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым.