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Пророссийские настроения в Крыму были всегда, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" крымский политолог Иван Мезюхо.

По его словам, пророссийское движение исходило из предательства бывшего президента РФ Бориса Ельцина, который не стал оспаривать якобы украинский статус полуострова.

"Ельцинская Россия от нас отказалась, а теперь такое чудо", – отметил политолог.

Мезюхо напомнил, что в 1991 году в Крыму прошел первый референдум за создание Крымской автономной ССР как субъекта именно Советского Союза. Это, по мнению эксперта, "был юридический момент, чтобы в дальнейшем воссоединиться с Россией".

Более того, считает он, экс-глава правительства СССР Никита Хрущев передал полуостров Украине с целью укрепления своих власти и позиций в отношении его коллег в украинской коммунистической партии.

Ранее Владимир Путин выступил на концерте на Красной площади, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Он отметил, что Крым – это не только стратегически важная территория, – это люди, которые являются гордостью страны. Глава государства добавил, что крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с РФ, – это и позволило им вернуться в "родную семью".

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